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Яна Рудковская на фото показала приемного 16-летнего сына Андрея

Сегодня, 12:06

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская рассказала в своём микроблоге, что Рождество провела в узком кругу своей семьи. Фотографию с празднования Рудковская разместил в Сети, где показала своего приемного сына.

Яна Рудковская очень любит всех своих троих сыновей, которых часто показывает в личном профиле в Instagram. На этот раз знаменитость порадовала фотографией с сыном Сашей и 16-летним приемным сыном Андреем. Ещё один сын Рудковской Николай фотографироваться для публики отказался.

Пользователи сети отметили, что Андрей растет симпатичным молодым парнем, к тому же он серьезно стал заниматься музыкой. Напомним, что Андрей является сыном бывшего супруга Яны Рудковской Виктора Батурина.


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