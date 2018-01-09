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«Русская Анджелина Джоли» заявила, что не хочет быть похожей на актрису

Сегодня, 11:36

«Русская Анджелина Джоли» Регина Кова, которая работает моделью, заявили, чтобы журналисты и поклонники её больше не сравнивали с актрисой Голливуда. По словам девушки, подобные сравнения её оскорбляют.

Россиянка Регина Кова сейчас успешно работает моделью в Майями, до этого девушка участвовала в фотосъёмках для иностранных глянцевых изданий. Модель всегда удачно эксплуатировала образ Анджелины Джоли, так как с рождения была очень похожей на знаменитую актрису.

Однако недавно Регина заявила, что подобные сравнения её обижают, так как она является личностью, а не копией другого человека. Поклонники в комментариях поддержали девушку и сказали, что не стоит копировать все образы голливудской звезды, чтобы подобные сравнения её больше не обижали.


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