Ольгу Бузову госпитализировали в больницу

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Ольгу Бузову экстренно госпитализировали в больницу, о чем она сама сообщила в Instagram. Теледива винит во всем переутомление, но поклонники считают, что причиной может стать алкоголизм и анорексия.

График концертов и работы на экране Ольги Бузовой очень плотный, в результате организм знаменитости дал сбой, ведь такая хрупкая женщина не может день в день трудиться с недюжинной отдачей. Тем более, недавно певица жаловалась на симптомы простуды, включая жар и ослабление организма. Ольге Бузовой моментально оказали помощь и поставили капельницы.

Поклонники подозревают, что недомогание могло вызвать переутомление не от графика, а от алкоголизма и наступающей анорексии. Девушку часто стали замечать в различных развлекательных заведениях, что не на шутку беспокоит преданных фанатов. Возможно, новая любовь Ольги спасет ее от всех недуг.