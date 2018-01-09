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Замуж за Бредли Купера вышла Ирина Шейк. Такое подозрение появилось у поклонников звезды.

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитая модель Ирина Шейк выложила фотографии, которые она сделала во время отдыха на побережье. Снимки произвели огромный фурор среди поклонников модели. Дело в том, что в одном кадре появилась рука Шейк с обручальным кольцом. По подозрениям фанатов звезды, ее мужем стал Брэдли Купер.

Известно, что Ирина Шейк выложила снимки в честь своего дня рождения. На нем видны только руки, которые держат рака-отшельника, а на пальце четко видно обручальное кольцо. Все подписчики страницы модели уверенны, что она обвенчалась с Брэдли Купером, с которым уже долгие годы живет вместе и воспитывает совместного ребенка.

Фанаты пары Шейк и Купера предполагают, что у них есть веские причины скрывать свое венчание и официальное бракосочетание. Хотя некоторые пользователи предположили, что это просто украшение, напоминающее обручальное кольцо, и никакой свадьбы у звезд не было.

Сама Ирина Шейк и Брэдли Купер не давали комментариев по поводу своей свадьбы, что может свидетельствовать о том, что они действительно связали себя узами брака.