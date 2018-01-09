"Обвисшая" попа, грязные пятки и матерные слова: Поклонники недовольны Самбурской

Сегодня, 10:54

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала снимок, который поразил многих поклонников ненакачанной попой и грязными пятками. Звезда лежала в красном купальнике на газоне лицом вниз.

По её словам, она «хотела нырнуть», но несколько перепутала зеленую траву с морем. Настасья Самбурская достаточно часто выставляет разные провокационные снимки и видео. Нередко она, при этом, даёт понять, что хейтеры могут писать что угодно о её внешнем виде, голосе и привычках. Например, когда артистка в одном из роликов пела, то предложила всем, «кому скучно», потренироваться на её аккаунте, как детективам, и попробовать разложить всю подноготную Настасьи Самбурской по одному короткому видео. С этой стороны актриса отличается от многих звёзд, имеющих аккаунты в Instagram. В основном, большинство из них делают вид, что и вовсе ничего не замечают, а хейтеров не существует.

Настасья Самбурская признаёт наличие подобной критики, что некоторых её поклонников даже восхищает, поскольку выходит, что на происходящее на своей странице звезде не всё равно. С другой стороны, фанаты рекомендуют знаменитости всё-таки порой сдерживать себя, не реагируя на персон, которые, возможно, пишут неприятные вещи, только чтобы их заметили. Ситуация достигла своеобразного пика под снимком, где артистка лежала лицом в газон.

Кроме замечания по поводу ненакачанной попы и грязных пяток, звучали возмущённые комментарии о том, что «взрослая женщина себя так не ведёт». По мнению некоторых хейтеров, снимки в купальнике вида со спины, причём на газоне, могли бы позволить себе девушки, лет минимум на пять моложе Настасьи Самбурской. Актриса в этом случае не сдержалась и поинтересовалась у подписчиков, как же должна вести себя она. В ответ другой поклонник со смехом отметил, что, видимо, в глазах хейтеров взрослая – это та, что выкладывает снимки с персидским ковром, букетами цветов, ёлкой (к праздникам) и коробкой от «айфона». Максимум, что может себе позволить «30-летняя женщина», это фотографию из очередного ресторана.

Один из комментариев привёл к тому, что Настасья Самбурская даже позволила себе матерное выражение. Правда, после оно было удалено. В основном, спор шёл между самими подписчиками. Фанаты актрисы писали, что снимок, как минимум, очень необычный, и рассуждали, как бы и самим такой сделать. Некоторые из них попросили всё-таки в следующий раз аккуратнее выбирать место, чтобы лечь, потому что в траве могут быть червяки или собачьи экскременты.