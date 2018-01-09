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Дарья Пынзарь показала волосатые ноги в ванной с огурцами

Сегодня, 00:14

Блогер Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками интимным снимком из ванной с огурцами. На фото Дарьи запечатлены волосатые ноги.

 Дарья опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая заставила подписчиков задуматься. Как рассказывают журналисты «ВистаНьюс», Дарья вернулась из своего короткого отпуска в Риме. По прилёту девушка наверняка решила принять ванную, снимком откуда щедро поделилась с фанатами. Правда, волосатые ноги на фото не её и неизвестно, кому они принадлежат.

 Поклонники приняли шутку от Пынзарь и посмеялись вместе. Больше всего их интересовало, зачем в ванной огурцы. «Не поняла сначала, что такое в ванной. Подумала, что какой-то фрукт экзотический, последнее открытие в области СПА-процедур и ухода за телом», «Так а огурчики за что?», «Даша, че ж ты так запустила себя», «Ну зима же, каждый утепляется, как может», - шутят пользователи соцсети. Напомним, что Дарья вместе с мужем отправилась в Италию, чтобы отпраздновать там свой 32-й День рождения.


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