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Светлана Бондарчук шокировала своей красотой на фото без макияжа

Вчера, 23:52

Популярная ведущая Светлана Бондарчук шокировала публику своим новым натуральным фото. Она показалась перед объективом полностью без макияжа.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука, Светлана периодически приближает к своей жизни общественность. Совсем недавно она показала фотографию, которая была сделана во время ее отдыха на Бали. На телеведущей полностью нет макияжа, она имеет красивое тело, которое одето в шикарное и простое платье. Время съемки вечернее, поэтому лицо теледивы красиво вырисовывается на фоне солнечного заката. Фотокадр набрал мгновенно сумасшедшую популярность в сети.

Фанаты Светланы Бондарчук мгновенно отреагировали положительными комментариями и отзывами. Они пожелали Светлане приятно провести свой отпуск, отдохнуть и набраться новых жизненных сил, чтобы приступить к работе через некоторое время с особым рвением.


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