Ольгу Бузову обвинили в плагиате стихотворения

Вчера, 22:52

Модель, певица, бизнес-леди, телеведущая телеканала ТНТ Ольга Бузова выложила в сеть новогодние фото и подписала снизу стишком, снова забыв указать автора. Вследствие чего девушку обвинили в плагиате.

Ну, здравствуй, Дед! Пишу тебе нечасто... Ты много разных писем получал.

Не отниму я времени напрасно,

Там у тебя и без меня аврал.

Не попрошу ни BMW, ни Бентли, ни Armani,

И даже Apple не нужно мне дарить...

А можно я к тебе залезу в сани

И до рассвета буду говорить

О том, чего хотелось в жизни этой?

Хотелось много..

Помнишь, в 25 Просила кольца, шубы и браслеты,

И в отпуск на Мальдивы улетать?

Поклонники творчества Бузовой тут же принялись обсыпать звезду комплиментами, писать о том, какой талант у девушки, и что она просто обязана заняться его развитием.

Напомним, что недавно стало известно о том, что уже около двух лет Ольга работает над собственной сольной карьерой певицы.