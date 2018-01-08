Ольгу Бузову обвинили в плагиате стихотворения

Модель, певица, бизнес-леди, телеведущая телеканала ТНТ Ольга Бузова выложила в сеть новогодние фото и подписала снизу стишком, снова забыв указать автора. Вследствие чего девушку обвинили в плагиате.
Ну, здравствуй, Дед! Пишу тебе нечасто... Ты много разных писем получал.
Не отниму я времени напрасно,
Там у тебя и без меня аврал.
Не попрошу ни BMW, ни Бентли, ни Armani,
И даже Apple не нужно мне дарить...
А можно я к тебе залезу в сани
И до рассвета буду говорить
О том, чего хотелось в жизни этой?
Хотелось много..
Помнишь, в 25 Просила кольца, шубы и браслеты,
И в отпуск на Мальдивы улетать?
Поклонники творчества Бузовой тут же принялись обсыпать звезду комплиментами, писать о том, какой талант у девушки, и что она просто обязана заняться его развитием.
Напомним, что недавно стало известно о том, что уже около двух лет Ольга работает над собственной сольной карьерой певицы.