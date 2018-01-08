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Егор Баринов стал объектом нападения грабителей в Москве

Вчера, 21:21

Российский киноактер Егор Баринов, которого зрители знают по сериалу «Физрук», стал объектом нападения грабителей. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные украли документы и деньги в Москве.

Егор Баринов самостоятельно обратился к стражам порядка в Москве с официальным заявлением о нападении. По словам актера, грабители украли у него документы на автомобиль, паспорт и деньги в сумме 1700 долларов. Сумма материального ущерба составляет почти 100 тысяч рублей. Все украденное было заранее спрятано в кошелек, который и похитили неизвестные.

Сами же они скрылись от посторонних глаз. Егор Баринов утверждает, что отлично помнит, что потерять кошелек с деньгами и документами он не мог. Пропажа была обнаружена во время ужина в ресторане, когда пришло время расплачиваться за еду.


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