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Марина Африкантова и Роман Капалых заявили о сексуальных проблемах

Вчера, 23:15

Марина Африкантова и ее избранник Роман Капаклы обнаружили проблемы в своих интимных отношениях. Телезвезда уже несколько лет находится на проекте «Дом-2».  

По словам самой Марины Африкантовой, у нее и ее 19-летнего парня Романа есть некоторые проблемы. Эти «острые углы» касаются интимной стороны. Дело в том, что первопричиной разлада стало разногласие партнеров. То, что не нравится Роману – по душе его невесте, и наоборот. Как рассказала СМИ Марина, она не может медлить ни в чем, любит пройтись по секс-шопам, присматривая некоторые игрушки.

Это все практически убивает самого Романа, он любит потянуть удовольствие и насладиться минутами интима, а это Африкантову просто раздражает, отвергая от занятий сексом длительный период. Романтические отношения между парой возникли несколько месяцев назад на проекте «Дом-2». Роман пришел на телестройку не так давно, как Марина. В совместной жизни у них есть периоды скандалов, но оба стараются отыскать решения их самым оптимальным способом.


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