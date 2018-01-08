"Не могу так жить": Садальский отправил Волочкову в монастырь

Вчера, 19:44

Известный актёр и блогер Стас Садальский заявил, что балерина Анастасия Волочкова уедет в монастырь, перестав вести публичную жизнь. Причиной этого указано множество лжи, предательства и измен, которые окружают знаменитость. Анастасия Волочкова, как отметил Садальский, больше не может это терпеть, потому предпочитает ото всех закрыться.

Поклонники актёра очень удивились такому заявлению. Многие из них отметили, что Анастасия Волочкова, судя по публикациям в Instagram, в монастырь точно не собирается. При изучении её снимков на официальном аккаунте действительно не было обнаружено никаких предпосылок к стремлению всё кардинально бросить и обратиться к религии. Звезда, в основном, публикует фотографии с отдыха на Мальдивских островах. Буквально сегодня, 8 января, Анастасия Волочкова радовалась тому, что у неё 700 тысяч подписчиков, пообещав и дальше радовать своих поклонников интересными постами.

Единственное расстройство у неё было в связи с состоянием ног – балерина показала, что очень натёрла пальцы, до крови, отметив, что она много трудилась. Так Анастасия Волочкова ответила на претензии части подписчиков, не считающих артистку талантливой. Однако там не было и намёка на то, что из-за несправедливых упрёков звезда собирается стать монахиней. Тем более, что в её адрес всегда было очень много негативных комментариев, но звезда каждый раз подчёркивала, что она живёт своей жизнью, а не мнением других.

Стас Садальский заявил, что слова об уходе в монастырь Анастасия Волочкова написала в Twitter. При изучении в интернете действительно была обнаружена её страница в данной социальной сети, причём активная. Однако именно этого поста у Анастасии Волочковой не имелось. При проверке страниц балерины в других социальных сетях фразы с выражением желания всё бросить также не были обнаружены.

Характерно, что после ввода в поисковик непосредственно самой фразы, указанной Стасом Садальским, в числе результатов были ссылки на самого актёра, а также на один из сайтов. Страница, внизу которой содержалась запись о монастыре, была озаглавлена весьма неоднозначной надписью «Анекдоты про Анастасию Волочкову». Соответственно, вероятность того, что балерина действительно хочет уйти в монастырь, крайне невысока.