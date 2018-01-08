Фанаты Даны Борисовой больше не верят её инфантильности

Вчера, 19:14

Поклонники Даны Борисовой устали от её инфантильного поведения и перестали верить её словам.





Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о посиделках с друзьями. Она написала, что гостей принимала с фирменными сырниками и пловом: «Ну, простите, как смогла, но все же угостила вкусным обедом любимых фирменными сырниками собственного приготовления. Надеюсь, гости остались довольны», - пишет Борисова в блоге.



Журналисты «ВистаНьюс» рассказывают, что поклонники устали видеть и читать детские тексты телеведущей. «Нужно делать нормально или не делать вообще! В 40 с копейками играть инфантилизм выглядит слабоумием!» - пишет один из подписчиков. Они также считают, что чем «более виновато» Дана Борисова излагает свои мысли, тем больше она врёт. «Мне одной кажется, что в ней столько лжи?», «Как она не естественна», - подытожили фанаты, которые просят звезду перестать играть роли и показать настоящую себя.