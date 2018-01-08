Вокалисты из Адыгеи вышли в финал «Новой звезды»

Вчера, 19:16

CoffeetimeBand, вокалисты из Адыгеи, вышли в финал конкурса «Новая звезда». Жюри отдают свое предпочтение коллективу из Москвы «Ки? Туа!», но все зависит от зрителей.

CoffeetimeBand, представляющие Адыгею на «Новой звезде», являются профессиональными музыкантами на протяжении пяти лет. Их фишка заключается в исполнении композиций только голосом с элементами битбокса и никаких инструментов. Они гастролируют не только по России, но в зарубежных странах. В полуфинале коллектив набрал сто баллов, что является максимальным показателем. Их поздравил Мурат Кумпилов, глава Адыгеи.

Жюри и ведущий «Новой звезды» были в полном восторге от профессионализма участников и пожелали им удачи в борьбе за победу. Первое место займет группа или исполнитель, которые наберут большее число голосов со стороны зрителей. Голосование заканчивается сегодня в 12 часов ночи по Москве.