Елену Темникову просят проинспектировать хаски-центры в Сочи

Вчера, 18:03

Певицу Елену Темникову поклонники просят заняться проблемами животных в хаски-центре в городе Сочи, где сейчас отдыхает девушка.





Темникова поделилась на своей странице в Instagram новым видео. На нём певица готовится совершить поездку на санях в упряжке с хаски. Тем самым она прорекламировала центр и пригласила в него всех подписчиков. Журналисты «ВистаНьюс» передают, что Темникова целый час обнималась с собаками, пока не уселась в сани.



Поклонники похвалили Елену за любовь к животным и экстриму. Они также попросили её проведать тех собак в другом центре, где сотрудники били их ногами. Видео издевательств стало популярным в Сети. Некоторые фанаты посчитали, что такое отношение к хаски повсеместно в Сочи. Однако хозяйка псов на Розе Хутор в комментариях заявила, что своих любимцев содержит в хороших условиях, что подтвердила певица. Но фанаты всё же попросили Темникову проинспектировать заведения и узнать, как себя чувствуют собаки.