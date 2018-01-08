VistaNews.ru


Елену Темникову просят проинспектировать хаски-центры в Сочи

Вчера, 18:03

Певицу Елену Темникову поклонники просят заняться проблемами животных в хаски-центре в городе Сочи, где сейчас отдыхает девушка.

 Темникова поделилась на своей странице в Instagram новым видео. На нём певица готовится совершить поездку на санях в упряжке с хаски. Тем самым она прорекламировала центр и пригласила в него всех подписчиков. Журналисты «ВистаНьюс» передают, что Темникова целый час обнималась с собаками, пока не уселась в сани.

Поклонники похвалили Елену за любовь к животным и экстриму. Они также попросили её проведать тех собак в другом центре, где сотрудники били их ногами. Видео издевательств стало популярным в Сети. Некоторые фанаты посчитали, что такое отношение к хаски повсеместно в Сочи. Однако хозяйка псов на Розе Хутор в комментариях заявила, что своих любимцев содержит в хороших условиях, что подтвердила певица. Но фанаты всё же попросили Темникову проинспектировать заведения и узнать, как себя чувствуют собаки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.