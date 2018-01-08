Обидно за женщин: Звезду шоу "Голос" вырезали из новогоднего "Голубого огонька"

Вчера, 17:35

Елена Максимова возмущена тем, что ее выступление "вырезали" из новогоднего эфира.

Звезда шоу «Голос» Елена Максимова возмущена новогодним выпуском «Голубого огонька» на Первом канале. На своей странице в Instagram певица высказала недовольство, так как ее выступление вырезали из эфира. По словам Максимовой, она и ее команда тяжело работали, когда готовились к съемкам «Голубого огонька», поэтому, когда она не увидела своего выступления в эфире, ее это крайне возмутило и обидело.

Вместе с выступлением Максимовой, из эфира вырезали номер «Бурановских бабушек», Нины Шацкой и Эльмиры Калимулиной. Подписчики певицы принялись ее успокаивать и просили не закатывать истерики. Через пару дней Максимова признала, что отреагировала крайне резко на ситуацию. На самом деле она считает, что уважающие себя артисты не будут «кричать» в социальных сетях, если их выступления вырежут из эфира. Просто, когда такое происходит, становится неприятно и обидно за женщин.

В конце своего поста Елена Максимова высказала благодарность своей танцевальной группе за то, что они отдали все силы на подготовку к выступлению, а также поблагодарила сотрудников «Первого канала» за поддержку, которую ей всегда оказывали.

Подписчики Елены Максимовой поделились мнением, что режиссеры «Первого канала» допустили ошибку, когда решили убрать из новогоднего эфира выступление новых артистов. Именно этими номерами можно было заменить выступление певцов, которых показывают каждый год, и смотреть на них уже поднадоело, считают пользователи Сети.

В этом году новогодний «Голубой огонек» вызвал недовольство как деятелей шоу-бизнеса, так и обычных граждан. В социальных сетях пользователи жалуются на то, что им надоело каждый год смотреть одних и тех же артистов, при чем формат шоу не меняется десятки лет. Музыкальный продюсер Макс Фадеев в своем Instagram поделился мнением, что уже давно разочаровался в новогодних телеэфирах и сравнил их с «сельским утренником». С прошлого года руководители телеканалов обещали внести изменения и показать что-то совсем новое, зрители опять наблюдали с экранов давно знакомые «Голубой огонек». На защиту традиционному «Голубому огоньку» стала Примадонна Алла Пугачева, которая посоветовал Фадееву не критиковать, а самому пойти и создать что-то новое.