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Юэн Макгрегор на «Золотом глобусе» поблагодарил жену и любовницу

Сегодня, 01:45

Талантливый артист Юэн Макгрегор, сыгравший в фильме «На игле», на «Золотом глобусе» публично поблагодарил официальную жену Ив Мавракис и любовницу Мэри Уинстэд. Он был награжден долгожданной премией за лучшую мужскую роль, сыграв в мини-сериале «Фарго» братьев Эммита и Рэя Стасси.

Макгрегор находится в официальном браке с Ив Мавракис еще с 1995 года. Сейчас звездная чета приняла решение пожить отдельно, но актер не скрывает своих отношений с коллегой по съемкам Мэри Элизабет Уинстэд, которая сыграла невесту Рэя Стасси.

На церемонии «Золотой глобус» после торжественного вручения премии артист Юэн Макгрегор выступил со словами благодарности, адресованные одновременно супруге и любовнице: «Я благодарен Ив, которая двадцать два года всегда была со мной. И не было бы никакого Рэя, если бы, конечно, не Мэри Уинстэд». Этим он шокировал не только зрителей, но и журналистов.


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