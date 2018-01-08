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Стала известна причина расставания Самбурской с мужем

Сегодня, 14:56

Осенью прошлого года поклонники актеров Настасьи Самбурской и Кирилла Дыцевича любовались красивой парой и поздравляли их со свадьбой. Однако спустя время со всех страничек в социальных сетях актрисы исчезли ее совместные с Кириллом фотографии. Это натолкнуло пользователей на мысль, что похоже звездная пара рассталась. А недавно стала известна причина расторжения брака.

Изначально актерская чета скрывала свои отношения и только осенью 2017 поклонники узнали об их свадьбе. Предполагалось, что на январь текущего года молодожены поедут в свадебное путешествие к океану. Самбурская поехала, но не с Дыцевичем ,а с лучшей подругой Натальей Рудовой.
Как выяснилось, причиной расставания послужило интервью матери Кирилла Нины Дыцевич. Женщина без разрешения Настасьи рассказала журналистам о семейном жизни пары. Конечно, она хвалила актрису и радовалась за детей, но Самбурскую данный факт не смягчил. Она в прямом смысле запретила родителям кому-либо рассказывать об их жизни с Кириллом. А вследствие такого бурного конфликта молодожены сильно разругались, что заставило Кирилла собрать вещи и съехать от жены.


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