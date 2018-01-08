У «Русской Кардашьян» фанаты обнаружили запущенный целлюлит

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На последнем видео поклонники обнаружили запущенный целлюлит у знаменитой модели и «русской Кардашьян» Анастасии Квитко. Об этом передают журналисты сайта «Влад Тайм».

Анастасия Квитко сейчас активно занимается съемками для своего нового календаря, который поступит в продажу уже во второй половине текущего года. На календаре модель будет полуобнаженной или в купальном костюме. Недавно Квитко показала в Сети, как происходит сам процесс съемки.

Однако поклонники были неприятно удивлены, когда на пышных бедрах Анастасии увидели запущенный целлюлит, о чем и стали писать в комментариях под видео. Сама модель комментировать свою фигуру отказалась.