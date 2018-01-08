VistaNews.ru


У «Русской Кардашьян» фанаты обнаружили запущенный целлюлит

Сегодня, 13:53

На последнем видео поклонники обнаружили запущенный целлюлит у знаменитой модели и «русской Кардашьян» Анастасии Квитко. Об этом передают журналисты сайта «Влад Тайм».

Анастасия Квитко сейчас активно занимается съемками для своего нового календаря, который поступит в продажу уже во второй половине текущего года. На календаре модель будет полуобнаженной или в купальном костюме. Недавно Квитко показала в Сети, как происходит сам процесс съемки.

Однако поклонники были неприятно удивлены, когда на пышных бедрах Анастасии увидели запущенный целлюлит, о чем и стали писать в комментариях под видео. Сама модель комментировать свою фигуру отказалась.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.