Ольга Бузова обзавелась влиятельным поклонником

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Ольга Бузова уже обзавелась влиятельным поклонником, который является 35-летний бизнесмен по имени Михаил. Он преподнес звезде 33 букета по сто роз в каждом, чем растопил ледяное сердце коварно преданной экс-жены футболиста Дмитрия Тарасова.

В Инстаграме Ольга Бузова выложила снимок, на котором она запечатлена на фоне массы букетов красных роз. Девушка подписала фото скромным комментарием: «Давно не видела такой красоты». По словам пиар-агента певицы Антона, он с помощниками в тайне от Оли выставили грузовик цветов в ее квартире и своеобразная оранжерея стала для нее настоящим сюрпризом.

Известно, что Михаил, который, к слову, не был женат, уже пригласил теледиву на свидание. Естественно, она согласилась, чтобы узнать получше такого щедрого и внимательного ухажера. Надеемся, Ольга Бузова найдет свое счастье в личной жизни, ведь несмотря на умение зарабатывать деньги, каждая хрупкая женщина нуждается в сильном мужском плече.