VistaNews.ru


Ольга Бузова обзавелась влиятельным поклонником

Сегодня, 12:09

Ольга Бузова уже обзавелась влиятельным поклонником, который является 35-летний бизнесмен по имени Михаил. Он преподнес звезде 33 букета по сто роз в каждом, чем растопил ледяное сердце коварно преданной экс-жены футболиста Дмитрия Тарасова.

В Инстаграме Ольга Бузова выложила снимок, на котором она запечатлена на фоне массы букетов красных роз. Девушка подписала фото скромным комментарием: «Давно не видела такой красоты». По словам пиар-агента певицы Антона, он с помощниками в тайне от Оли выставили грузовик цветов в ее квартире и своеобразная оранжерея стала для нее настоящим сюрпризом.

Известно, что Михаил, который, к слову, не был женат, уже пригласил теледиву на свидание. Естественно, она согласилась, чтобы узнать получше такого щедрого и внимательного ухажера. Надеемся, Ольга Бузова найдет свое счастье в личной жизни, ведь несмотря на умение зарабатывать деньги, каждая хрупкая женщина нуждается в сильном мужском плече.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.