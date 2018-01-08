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Галкин поделился реакцией Пугачевой на выступление Плющенко

Сегодня, 11:40

Популярный российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками реакцией Аллы Пугачевой на ледовое шоу Евгения Плющенко под названием "Щелкунчик". Видеоролик Галкин опубликовал в своем аккаунте Instagram.

На ролике Алла Борисовна с восхищением наблюдает за происходящим выступлением и снимает все на мобильный телефон. Как заявляет сам Максим Галкин, впечатления от увиденной сказки остались положительными у всего зрительского зала. Звездная пара выразила благодарность организаторам шоу и отдельно отметила выступление Александра Плющенко. Кстати, он в тот день отмечал день рождения.
Пользователи выразили похвалу звездной паре за то, что они всегда совместно посещают любые мероприятия. Также комментаторы утвердили, что Евгений Плющенко великий фигурист и достойный представитель России.
Жена Плющенко и известный продюсер Яна Рудковская в свою очередь выразила благодарность Пугачевой и Галкину за посещение ледового шоу. По словам Яны, присутствие такой именитой пары на представлении было для них честью.
Напомним, особую популярность Евгению Плющенко принесло сотрудничество с российским поп-исполнителем Димой Биланом. Они вместе выступили на "Евровидение-2008", в котором Билан одержал победу. На тот момент продюсером певца выступала Яна Рудковская. Именно так Евгений и Яна познакомились.


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