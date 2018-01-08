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Сергей Зверев перепел армейский суперхит «Дембеля»

Сегодня, 11:35

Эпатажный стилист Сергей Зверев дал новую жизнь одной из самых известных солдатских песен «Дембеля». Полностью композиция прозвучит в сериале «Сваты», седьмой сезон которого выйдет в 2018 году.

Сергей Зверев разместил в Сети музыкальный фрагмент, где исполняет народный армейский шлягер «Дембеля» в компании Потапа и Федора Добронравова, что складывается впечатление, будто стилист недавно отслужил и ушел в запас. Стоит отметить, что Зверев действительно служил в армии, в ПВО и получил звание старшего сержанта, однако было это много лет назад.

Напомним, премьера популярного сериала «Сваты» намечена на март 2018 года. В Сеть проникают спойлеры, открывающие тайны сюжета, однако вряд ли они дают полное представление о том, что увидят зрители на самом деле.


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