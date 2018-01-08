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Гуф и Кети Топурия поехали в романтическое путешествие в Таиланд

Сегодня, 11:18

Популярного российского репера Гуфа и вокалистку группы Кэти Топурию «A’studio» стали подозревать в романе. Оба исполнителя в наше время выкладывают фотографии с отдыха в Таиланде. Это и провоцирует слухи об их общем романтическом путешествии.

Гуфа и Кэти Топурию уже не один раз замечали на отдыхе вместе. Информация об их возможных отношениях начала распространяться ещё в прошедшем году, когда журналисты случайно увидели их вместе неподалёку одного из бассейнов в Пратхет Тхае. После этого, Гуфу и Топурии пришлось провести совместный видеоэфир, в ходе которого они опровергли информацию об отношениях, заявив, что их связывает крепкая дружба.

Но недавние события только подогревают интерес фанатов к персонам популярных исполнителей и их потенциальном романе. Недавно Кэти опубликовала фото из Таиланда. Примерно в это время Гуф загрузил на свою страницу снимок со своей матерью. Поклонники уверены, исходя из этих фото, что друзья уже давно стали парой и поехали отдыхать вместе.

В комментариях к фото Кэти Гуф поинтересовался, где это девушка находится, но фанаты уверены, что это делается для отвода глаз, и что снимок делал сам репер.


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