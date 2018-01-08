«С амфитаминами в лифчике»: Юлия Началова показала изуродованную болезнью внешность

Сегодня, 11:04

Певица стеснялась своего внешнего вида. Однако недавно она решила показать поклонникам свои руки.

Юлия Началова уже несколько лет страдает от подагры. В результате недуг изуродовал ее руки, на которых образовались шишки. Отечественные СМИ начали активно обсуждать внешность певицы, акцентируя внимание на том, что артистка стеснялась своего внешнего вида, и даже прятала деформированные руки в перчатки. Однако перед Рождеством Началова решила больше не прятаться и показала, как она выглядит после нескольких лет борьбы со страшной болезнью. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором с помощью песни поздравила своих подписчиков с праздником. На кадрах видны руки Началовой, однако звуки ее голоса буквально очаровали поклонников певицы. Многие даже не заметили шишек на руках у артистки, а вот ее талант не остался без внимания подписчиков. «Спасибо за мурашки по моей коже», «Какой же у Вас чистый и нежный голос», «Юлия одна из немногих на нашей эстраде, у кого действительно есть голос!», - написали фанаты певицы. Многие успели пожелать Юлии Началовой здоровья.

Вчера певица решила поделиться со своими подписчикам кадрами из гулянья в праздники. «Незабываемая встреча Рождества Христова», - подписала кадры певица. Однако не все так лестно отозвались на откровение артистки. Выражение лица Началовой не всем показалось однозначным. «Девочки, она же, как Борисова, амфитамин в лифчике носит наверняка, гляньте на нее только», «Вы, наверное, тоже под антидепрессантами», «Ну точно, ещё и алкоголем разбавляет, наверне», - написали антифанаты Началовой. Эта тема послужила поводом для дискуссий в сети.

Яркие кадры из времяпрепровождения праздничных событий Юлия Началова публикует у себя на странице в Instagram. Певица встретила Новый год в семейном кругу, о чем не забыла рассказать своим подписчикам. «С Новым 2018 Годом !!! Всем Добра и Огромного Счастья!!! P.S. А у нас тот самый редкий случай , когда родители, бабушки и дедушка )) сестры , братья , племянники , вообщем Всяяяя Семья в сборе , как в старых добрых фильмах !!!! Картина примерно «Передайте Кевину», - сообщила Юлия Началова. Фото с сестрой, братом за кадром, а также домашняя обстановка является характерным образом для последних публикаций певицы.