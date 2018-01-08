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Звезда «Голоса» устроила скандал из-за «выходки» Первого канала

Сегодня, 11:01

Новоиспечённая звезда «Голоса» Елена Максимова на своих страницах в социальных сетях устроила настоящую истерику. Женщина жаловалась на режиссёров Первого канала.

Елену Максимову расстроило то, что её выступление вырезали из новогоднего эфира. Кроме этого, из концерта были удалены и записи выступлений других исполнителей.

На своей официальной странице в Instagram новоиспечённая звезда написала, что настоящие артисты никогда бы не «вопили», что их вырезали из эфира. По словам Максимовой, делать это будет только она, как в последний раз. Певица также добавляет, что режиссёры решили вырезать и выступление «Бурановских бабушек», песни Нины Шацкой и Эльмиры Калимуллиной.

Своё обращение Елена Максимова закончила словами, что она пойдёт в спорт зал, потому что ей больше нечего делать. Фанаты артистки стали её всячески поддерживать. Представители Первого канала на истерику певицы не отреагировали, да и навряд ли отреагируют.

Позже сама женщина написала, что её истерика «подпортила ей жизнь». В новой публикации была прикреплена видеозапись выступления Максимовой.


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