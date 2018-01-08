Королева Елизавета II не разрешила Меган Маркл выбрать место для свадьбы

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Королевская свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится уже весной текущего года. Однако Елизавета II не доверила невесте самой выбрать место для знакового торжества.

Стало известно, что принц Гарри со своей невестой планировали пригласить знаменитых гостей отпраздновать свою свадьбу в поместье Фрогмор-хаус. Влюбленные рассказали британским журналистам, что именно в этом месте проходили их первые романтические встречи и пикники. Королева Великобритании посчитала данное место не очень удачным, поэтому предложила свой вариант.

Таким образом, королевская свадьба состоится в Виндзорском замке, именно там венчался принц Уильям и Кейт Миддлтон. Ранее СМИ сообщали, что торжество состоится на пляже Ямайки, однако информация не подтвердилась.