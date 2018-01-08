Голая грудь и "снимки погорячее": "Русская Кардашьян" показала интимные фото

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Знаменитая модель Анастасия Квитко, прозванная фанатами именем «русская Кардашьян», выставила голую грудь на всеобщее обозрение. Данная интимная фотосессия стала первой в новом году для знаменитости, этим она и решила поделиться с поклонниками, которые увидели привычные кадры в микроблоге фотомодели.

«Русская Кардашьян» имеет необычную и нестандартную для современного мира фигуру, чем она и гордится. Модель обладает массивными бедрами, а также тонкой талией и пышным бюстом, который время от времени появляется в Сети. В данном случае фанаты смогли подробнее рассмотреть все округлости знаменитости, ведь Квитко полностью сняла верх от красивого купальника и прикрыла свои соблазнительные формы лишь рукой. Подписчики отметили, что Анастасия выглядит невероятно сексуально, а некоторые даже попросили ее убрать руку, закрывающую все самое интересное.

Сама «русская Кардашьян» поделилась, что уже успела насладиться теплым солнцем в новом году, и сейчас она ожидает посылки с новым календарем, на котором запечатлены ее откровенные снимки. Пользователи предположили, что в данной работе могут оказаться еще более эротичные кадры, но подробностей о фотосессии для календаря Квитко не рассказывала. Не исключено, что издание с интимными фотографиями станет доступным к продаже, ведь модель зарабатывает благодаря размещению рекламы на своей странице, а также с помощью публикаций откровенного формата.

Относительно фигуры «русской Кардашьян» в Сети происходит немало дискуссий, а сама Анастасия не раз подчеркивала, что ее формы имеют естественное происхождение. На каждой фотографии истинные ценители прекрасного пытаются найти следы фотошопа, и зачастую у них это получается. Также на просторах всемирной паутины были обнародованы фото Квитко, сделанные посредством слежки за ней на пляже, и фанаты смогли увидеть, что формы модели не так уж и идеальны, а на ее бедрах присутствует целлюлит. Есть еще сведения, согласно которым становится понятно, что Квитко могла сделать несколько пластических операций по увеличению груди и бедер, но модель это отрицает.

В то же время сама Ким Кардашьян помимо восторженных комментариев получает немало критики в свой адрес. Знаменитость неоднократно была замечена на отдыхе в купальнике, и папарацци делали провокационные кадры. По словам журналистов, фотомодель и ведущая не является поклонницей спорта и уже давно потеряла свою упругость, отчего также прибегает к фотошопу. Некоторые подобные комментарии даже довели до слез знаменитость, о чем ранее сообщали СМИ.