Ольгу Бузову раскритиковали за демонстрацию маленькой груди

Сегодня, 09:54

Популярная телеведущая и артистка Ольга Бузова показала результаты своей первой фотосессии в 2018 году. При этом поклонники начали критиковать знаменитость за демонстрацию маленькой груди.

Ольга Бузова рассказала поклонникам, что в ОАЭ она не только выступает на сцене и загорает на пляже, но ещё и читает книги. Телеведущая рассказала, что в последнее время предпочитает читать только Пелевина и Рубанова. Также девушка попросила совета у поклонников в выборе новой книги.

Однако фанаты больше всего обратили внимание за фотографию Бузовой, где она продемонстрировала свою маленькую грудь в откровенном наряде. Также поклонники отметили, что в каждом снимке Ольга редактирует себе нос и делает его меньшим.