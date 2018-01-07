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С телефона Аршавиной стюардессе поступили угрозы

Вчера, 21:06

С номера личного телефона супруги футболиста Андрея Аршавина начали поступать угрозы в сторону стюардессы. Женщина, высадившая Алису Аршавину с 2 детьми с самолета, по словам неизвестных отправителей, поплатится за оплошность.

В центре телефонного скандала оказалась супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса. Женщина якобы направляла смс-письма с угрозами в адрес сотрудницы авиаборта, с которого накануне высадили знаменитость с детьми.

В ситуации разбирается следственный комитет, от которого и были якобы отправлены письма-предупреждения за испорченный полет на рейсе из Москвы в Алма-Ату за нарушение правил.

«Про майора ФСБ - мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», - заявила Аршавина.

В ситуации разбираются реальные сотрудники из следственного комитета. Неизвестным может грозить уголовное дело и тюремный срок.


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