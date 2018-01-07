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Pharaoh оскорбил LiveFest в Сочи, назвав зрителей «тухлой толпой»

Вчера, 20:57

Популярный рэпер Pharaoh оскорбил LiveFest в Сочи. Исполнитель позволил себе обозвать зрителей «тухлой толпой». Теперь Глеба Голубина тролят пользователи Интернета из-за его выходки.

Стало известно о провокационном обвинении на фестивале LiveFest в Сочи. Причиной для обсуждений стало оскорбление уважаемой публики музыкального действа в «Роза Хутор». Вместо демонстрации собственного рэперского нутра, Глеб Голубин проявил себя мягко говоря некорректно. Pharaoh позволил себе обозвать зрителей «тухлой толпой».

«Такого отношения к своему зрителю мы раньше не видели!», - сообщили организаторы LiveFest в Сочи.

Причиной такого поступка стала низкая активность утомленных фестивальной программой гостей. Теперь рэпера Pharaoh тролят пользователи Интернета из-за его выходки.


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