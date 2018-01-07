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«Женщина-вамп»: Макияж Марии Кожевниковой шокировал поклонников

Вчера, 20:29

Поклонники Марии Кожевниковой всегда считали актрису образцом стиля и вкуса. Однако последний снимок заставил их усомниться, так как знаменитость показала безвкусный макияж.

33-летняя Мария Кожевникова всегда восхищала поклонников своими нежными и стильными образами. Однако недавно она решила кардинально изменить свой образ и престать в стиле женщины-вамп. Для этого девушка накрасила губы темной помадой и подчеркнула глаза угольно-черной подводкой.

Такие эксперименты с внешностью явно не понравились подписчикам Кожевниковой, которые попросили актрису больше так не устрашать свою природную красоту: «Вообще не знать», «Я вас не узнала», «Косметики многовато», «Мне даже страшно стало».


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