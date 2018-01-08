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Будущая жена Дмитрия Тарасова посетила храм без юбки

Сегодня, 03:30

Пользователи Сети раскритиковали модель Анастасию Костенко за посещение храма на Рождество без юбки.

Дмитрий Тарасов со своей невестой Анастасией Костенко решили на Рождество посетить храм, расположенный в Подмосковье. Об этом стало известно после публикации совместной фотографии на фоне храма, которая мгновенно была раскритикована хейтерами.

Поводом для комментариев стали колени девушки. Многие пользователи отметили, что церковь принято посещать в юбке, которая прикрывает колени. У Анастасии же этой юбки не было замечено. Возможно, девушка ее и одела, но она оказалась настолько короткой, что ее невозможно было рассмотреть из-под куртки.

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов во время совместного отпуска, проведенного на курорте, сделал своей девушке, модели из Ростова Анастасии Костенко, предложение о замужестве.


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