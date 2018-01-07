Наталья Фриске показала новую татуировку в память о Жанне

Вчера, 18:30

В канун Рождества Наталья Фриске показала свою новую татуировку, которую сделала в честь своей любимой покойной сестры Жанны. Поклонники оценили татуировку по достоинству.

Наталья Фриске в личном микроблоге рассказала, что у неё есть настоящая подруга, которая с неё вместе уже 18 лет. «Малышка моя, 18 лет дружбы. Ты представляешь? 18! Я безумно рада, что ты у меня есть в жизни, спасибо тебе», - написала под снимком Наталья и разместила снимок с подругой. Однако поклонники сразу же заметили новую большую татуировку на руке Фриске.

На фотографии видно, что Наталья выбрала знак бесконечности для того, чтобы почтить память любимой сестры. Также поклонники пожелали Фриске побольше настоящих друзей: «Наталья, так здорово, что у Вас в жизни столько друзей!», «Молодцы девчонки, что вот так дружите!», «Очень красивые. Просто очаровательные».