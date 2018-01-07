Стас Садальский подтвердил, что Анастасия Волочкова уходит в монастырь

Вчера, 18:25

Стас Садальский на своей странице в социальной сети Instagram подтвердил, что Анастасия Волочкова собралась в монастырь. На всё происходящее она ответила фразой «Не могу так жить», чем взволновала поклонников.

2018 год начался с массовых обсуждений деятельности балерины Анастасии Волочковой. На данный момент она пребывает на Мальдивах. Садальский на своей странице в Instagram акцентировал внимание на том, что Волочкова намерена податься в монастырь. Он рассказал об этом, процитировав фразу балерины: «Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаёмся надолго. Я уезжаю в монастырь».

Садальский также прикрепил скриншот переписки, на котором она лестно общается со скандально известным актёром. Поклонники посчитали, что уход Волочковой в монастырь является фейком и очередным способом получить «хайп» вокруг своей личности. Сама же балерина свои громкие заявления никак не прокомментировала.