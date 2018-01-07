Джигарханян нашёл замену Цимбалюк-Романовской, пока так ела икру: Конец истории?

Вчера, 18:15

За разводом, происходящим между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цимбалюк-Романовской, не следил в конце 2017 года только ленивый. И вот новый год наступил, страсти улеглись, но точку, по всей видимости, в этой истории ставить рано.

Экс-супруги актёр Армен Джигарханян и пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская окончательно прекратили официальные отношения в конце ноября 2017 года. После чего дороги звёзд разошлись. Виталина, как ни в чём не бывало, поехала отдыхать на круизном лайнере. Девушка ежедневно выкладывает в Instagram новые фото с отдыха.

Недавно поклонники двояко отнеслись к её фото, на котором она обедает блинами с чёрной икрой. С одной стороны подписчики порадовались за кумира, что она решила отдохнуть после скандального события, а с другой посоветовали пока не выкладывать столь откровенно довольные фото в сеть.

Недруги поспешили в очередной раз укорить бывшего генерального директора театра Армена Джигарханяна в ушлости и в том, что она смогла нажиться на любви народного артиста и любимца нескольких поколений. Известно, что 36-летняя экс-супруга Армена Борисовича сняла деньги со счёта и переоформила имущество на себя.

Сама же Цимбалюк-Романовская отмечает, что передумала ехать в Париж и выходить замуж. Теперь она жалеет бывшего мужа и хочет дальше жить с ним «в одной из своих трёх квартир по его усмотрению по-добрососедски» и ухаживать за 82-летним артистом. Также пианистка заметила, что ей его жалко.

Армен Джигарханян тоже долго не горевал и решил найти замену своей бывшей жене, пока что только в профессиональном плане, но всё же. Теперь место генерального директора его театра займёт известный продюсер Марк Рудинштейн. Создатель фестиваля «Кинотавр» в Сочи отметил, что очень рад помочь старому другу и вывести детище артиста из финансовой ямы. Также новый директор рассказал, что ранее плотно общался с Арменом Борисовичем, но его женитьба на блондинке Цимбалюк-Романовской свела отношения на нет.

Высказался по поводу происходящего и телеведущий Андрей Малахов. Он рассказал, что экс-супруги познакомились в Киеве, когда Армен Джигарханян приезжал тута на гастроли, а Виталина, тогда ещё 16-летняя девушка, подошла брать у него автограф. Отношения, со слов шоу-мена, начали ухудшаться уже после года совместной жизни, и через 15 лет совсем сошли на нет. Также он отметил, что ему, как «последнему романтику» безумно грустно от этого.

Напомним, что всю осень на суд общественности постоянно выставлялись всё новые факты о семейном скандале Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской. Однако эксперты полагают, что это ещё не конец и продолжение следует.