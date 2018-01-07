Звезда "Универа" Мария Кожевникова показала прошлогоднее фото

Вчера, 19:15

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова поздравила поклонников с Рождеством и разместила прошлогоднее фото, где она еще беременная третьим ребенком.

Фото семьи Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram. На фото уже можно увидеть небольшой животик Кожевниковой. Сама же она не скрывала радостное событие и не верила в сглазы, когда находилась в положении. Она уверена, что ангел хранитель избавит её семью от плохого воздействия завистников.

Поклонники ы прошлом году были ошарашены новостью о беременности Кожевниковой. Они в комментариях поздравляли семью, которая уже получила статус многодетной. Супруг Марии также был очень рад, что Кожевникова подарит ему третьего ребенка.