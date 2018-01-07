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Ольгу Бузову обвинили за фотошоп снимка с Егором Кридом

Вчера, 16:56

Ольга Бузова после концерта в ОАЭ разместила новую фотографию в Сети, где стоит вместе с Викторией Боней и Егором Кридом. Однако поклонники стали писать, что на этот раз Бузова сильно переборщила с фотошопом.

В Instagram Ольги Бузовой появился снимок с телеведущей Викторией Боней и Егором Кридом, где они встретились во время концерта в Дубаи. При этом поклонники стали критиковать Бузову за чрезмерный фотошоп, где телеведущую и Крида совсем невозможно узнать.

«Как же быстро у Крида дружба к тебе появилась», «Уж точно не Криду завидовать. Тексты Песен ему писал пятиклассник Витя», «Что с Егором, лицо через чур отфотошопили», «Нос конечно уменьшила фотошопом, переборщила явно», - комментировали снимок фолловеры Бузовой.


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