Брэд Питт оценил «Мать драконов» в 120 тысяч долларов

Вчера, 16:37

Известный американский актер и бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт старается наладить свою личною жизнь и часто появляется на светских мероприятиях. На одном из них Питт оценил актрису Эмилию Кларк, которая сыграла роль матери драконов в «Играх престолов».

Брэду Питту понравилась актриса Эмилия Кларк, которую он оценил в 120 тысяч долларов США. Дело в том, что на днях в Лос-Анжелесе состоялось светское мероприятие, все средства от которого пойдут на благотворительные цели. Питту понравился лот, где можно провести вечер с Эмилией Кларк и посмотреть с ней один эпизод «Игры престолов».

Актер предложил 80 тысяч долларов, а потом готов был отдать за вечер с британской актрисой120 тысяч долларов. В результате Эмилия Кларк посмотрит сериал с бизнесменом, который отдал за неё 160 тысяч долларов.