VistaNews.ru


«Главный критик YouTube» Ларин посетил Пятигорск

Вчера, 16:31

Пятигорск город-герой, который стал курортным для многих знаменитостей. Известный блогер Дмитрий Ларин прибыл в город для знакомства с достопримечательностями. Это стало известно из фото близ озера «Провалъ» на странице знаменитости в Instagram.

Знаменитый на просторах Интернета критик Дмитрий Ларин прибыл в Пятигорск. Известный блогер уже успел сфотографироваться около озера «Провалъ», фотоотчет поместил на своей странице в Instagram. Удалось блогеру вспомнить героев и слова из фильма «12 стульев».

«С какой целью взимаются деньги? С целью капитального ремонта «Провала», чтобы не слишком провалился. Ильф и Петров, R.I.P. и спасибо за детство: я изучил (пусть и не 400), но несколько сравнительно честных способов отъёма денег у населения,» - подметил Ларин.

Недавно город Пятигорск посетил Борис Корчевников, который ведет программу «Судьба человека». Также в городе были замечены артисты программы «Спокойной ночи, малыши!».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.