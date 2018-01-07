«Главный критик YouTube» Ларин посетил Пятигорск

Вчера, 16:31

Пятигорск город-герой, который стал курортным для многих знаменитостей. Известный блогер Дмитрий Ларин прибыл в город для знакомства с достопримечательностями. Это стало известно из фото близ озера «Провалъ» на странице знаменитости в Instagram.

Знаменитый на просторах Интернета критик Дмитрий Ларин прибыл в Пятигорск. Известный блогер уже успел сфотографироваться около озера «Провалъ», фотоотчет поместил на своей странице в Instagram. Удалось блогеру вспомнить героев и слова из фильма «12 стульев».

«С какой целью взимаются деньги? С целью капитального ремонта «Провала», чтобы не слишком провалился. Ильф и Петров, R.I.P. и спасибо за детство: я изучил (пусть и не 400), но несколько сравнительно честных способов отъёма денег у населения,» - подметил Ларин.

Недавно город Пятигорск посетил Борис Корчевников, который ведет программу «Судьба человека». Также в городе были замечены артисты программы «Спокойной ночи, малыши!».