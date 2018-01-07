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Юлия Началова показала, как заболевание повлияло на ее внешность

Сегодня, 15:27

Иизвестная исполнительница Юлия Началова опубликовала в своем Instagram две видеозаписи, на которых она исполняет рождественские песни, впервые открыто демонстрируя свои руки, покрытые многочисленными шишками. 

Несколько лет назад Началовой была диагностирована подагра, которая впоследствии дала осложнении: на руках у девушки образовались многочисленные подагрические шишки. С тех пор Юлия перестала демонстрировать на публике свои руки, появляясь всегда в перчатках, стесняясь новообразований.

Однако на днях, на своей странице в Instagram, она опубликовала два видеоролика, где она исполняет песни, а ее руки не облачены в перчатки. На кистях девушки заметны многочисленные шишки, однако отсутствие других изменений, прекрасный голос и обаяние, делают данные новообразования незаметными.

Подагра - хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется нарушением обмена пуринов в организме, и неспособностью почек выводить мочевую кислоту. Данное заболевание воздействует на суставы, которые значительно деформируются и растут. О выявлении данного заболевания у Началовой стало известно случайно.


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