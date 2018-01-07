Ксения Царицына похвасталась новым дорогим кольцом

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Модель Ксения Царицына в своем Instagram похвасталась очередным подарком своего мужа – самарского миллионера Алексея Шаповалова. На этот раз, он преподнес любимой двойное кольцо, украшенное большими зелеными камнями.

Снимок руки с дорогим кольцом она опубликовала в своем блоге в Instagram, сопроводив его надписью о том, что ее мужчина знает о ее предпочтениях. Подписчики девушки не смогли достоверно определить, какие именно камни располагаются на кольце – зеленые бриллианты, бирюза или изумруды. Однако все фоловеры однозначно утверждали, что подарок безумно дорогой. Ксения же не удовлетворила интерес своих поклонников, и не раскрыла тайну о виде камней. Большая часть подписчиков восхитилась подарком, и искренне порадовалась за девушку, однако некоторые из них решили придраться к модели, указав на то, что руки на фото выглядят слишком старыми.

Судя по меткам под фотографиями, пара встретила Новый год в столице Австралии – Сиднее.

Ксения Царицына и Алексей Шаповалов вместе уже на протяжении пяти лет, а с 2012 года они живут в ОАЭ, где у бизнесмена открыт строительный бизнес.