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Звезда "Дом-2" рассказала об интимной жизни с 19-летним любовником

Сегодня, 00:30

27-летняя участница реалити-шоу "Дом-2" Марина Африкантова разоткровенничалась о своих отношениях с 19-летним Романом Капалой, рассказав о том, каков он из себя в постели.

Африкантова поделилась своими впечатлениями на страничке в Instagram. По словам участницы проекта, она счастлива с Романом, и не стесняется рассказать об интимной стороне их отношений.
Африкантова заявляет, что Капала является прекрасным любовником, несмотря на свой 19-летний возраст. Ей не приходится давать ему советы во время секса, и в своем мастерстве он превзошел всех ее кавалеров. Они пробуют много разных поз, зачастую по инициативе Романа. Самым незабываемым сексом с ним Марина назвала секс в океане.
Пользователей возмутила данная публикация. Они уверены, что выносить постельную жизнь на всеобщее обозрение является неправильным.


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