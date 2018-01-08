Звезда "Дом-2" рассказала об интимной жизни с 19-летним любовником

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27-летняя участница реалити-шоу "Дом-2" Марина Африкантова разоткровенничалась о своих отношениях с 19-летним Романом Капалой, рассказав о том, каков он из себя в постели.

Африкантова поделилась своими впечатлениями на страничке в Instagram. По словам участницы проекта, она счастлива с Романом, и не стесняется рассказать об интимной стороне их отношений.

Африкантова заявляет, что Капала является прекрасным любовником, несмотря на свой 19-летний возраст. Ей не приходится давать ему советы во время секса, и в своем мастерстве он превзошел всех ее кавалеров. Они пробуют много разных поз, зачастую по инициативе Романа. Самым незабываемым сексом с ним Марина назвала секс в океане.

Пользователей возмутила данная публикация. Они уверены, что выносить постельную жизнь на всеобщее обозрение является неправильным.