Шнуров написал правдивый стих про "Дедушку Цирроза"

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Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров порадовал поклонников новым стихотворением, на этот раз без нецензурных выражений. Певец и музыкант опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение про "Дедушку Цирроза".

Поклонники положительно отреагировали на творение Шнурова, ведь его подписчики с полуслова понимают тонкий юмор лидера "Ленинграда". В стихотворении музыкант описал жизнь пьющего человека, которого в последствии настигает страшная болезнь. Несмотря на всю печаль этого факта, Шнуров написал достаточно положительное и веселое стихотворение.

Известно, что сам музыкант любит пить спиртное, а также на сцене при всех курить сигареты. Это наводит на мысль, что Шнуров не скоро планирует придерживаться ЗОЖ.