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Анастасия Волочкова шокировала своими окровавленными ногами

Сегодня, 13:13

Известная балерина Анастасия Волочкова устала от неприятных слов недоброжелателей и решила доказать, что всё свое состояние она заработала самостоятельно. Для этого балерина показала окровавленные ноги после тренировки.

Пользователи Сети неоднократно обвиняли Анастасию Волочкову в том, что она живет за счет состоятельных мужчин. Балерине надоело терпеть вечные упреки и она доказала, что усердно тренируется в спортивном и балетном зале, чтобы оставаться успешной. Последнее фото Волочковой показывает, что каждую тренировку она сбивает свои ноги буквально до крови.

При этом фолловеры балерины совсем не поняли, зачем Анастасия интернет-хейтерам пытается что-либо доказать подобные снимками свои ног: «Ужас! Она же ведь уже добилась успеха, зачем так мучить себя? Живи в свое удовольствие и все!», «Пора закругляться с балетом! Ногам тяжело держать далеко не балетное тело», «Вы, конечно, молодец, безусловно... но...зачем это выкладывать?».


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