Брат невесты принца Гарри Меган Маркл будет лечиться от алкогольной зависимости

Сегодня, 13:01

Американские журналисты сообщили, что брат невесты принца Гарри Меган Маркл лечиться от алкогольной зависимости вместе со своей сожительницей. Об этом передает издание «ВладТайм».

Стало известно, что новогодняя ночь не прошла спокойно в семье сводного брата Меган Маркл. По словам Тома Маркл, на него набросилась его же сожительница и сильно била кулаками. Девушку арестовали и она двое суток провела за решеткой, после чего Том сообщил, что сам себе нанес травмы. Американские СМИ неоднократно рассказывали о поведении Тома в нетрезвом состоянии, при этом Меган Маркл никак на это не реагировала.

Напомним, ранее Тома посадили за то, что он угрожал своей невесте пистолетом. Теперь мужчина намерен пройти реабилитацию от алкогольной зависимости.