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Поклонники сравнили Ольгу Серябкину с собакой

Сегодня, 12:27

Фанаты солистки SEREBRO устали от её вечно грустного лица, которое напоминает им шарпея.

 Ольга Серябкина, находясь на островах, делится с поклонниками красивыми фото, будто для глянца. На фото Ольга не часто смотрит в камеру. Но когда такие снимки появляются, улыбки от певицы ожидать не стоит. И именно это не нравится её поклонниками, рассказывают журналисты «ВистаНьюс».

«На какое же животное вы похожи... Ммммм, все думаю. Вид как у шарпея. Губы все уходят и уходят вниз. Пора бы уже сменить фото со страдальческим выражением лица», - пишет один из фанатов. Ольге неоднократно говорили о том, что её вид мученицы начинает надоедать. Возможно, это изменится после отпуска, где Ольга изучает новую культуры и открывает много интересного для себя, например, поцелуи.


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