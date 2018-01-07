Австралийская травести-дива случайно оголилась на британском шоу

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Австралийская травести-дива Кортни Акт, также известная, как Шейн Дженек, случайно оголилась на британском шоу. По сведениям журналистов «Версия Инфо», она не смогла удержаться на лестнице и порвала часть платья, под которым отсутствовало нижнее бельё.

Выступление Шейн Дженек после этого оказалось сорвано, однако рейтинг британской программы только увеличился. Многие включили телевизор, чтобы посмотреть на случайный конфуз травести-дивы, а также пикантные части её тела.

Шейн Дженек бросилась прочь со сцены, но полностью съёмочную площадку не покинула, оставшись с поддерживающими её близкими людьми. Некоторые, однако, заявляют, что это не случайный конфуз, и расстройство австралийской травести-дивы наигранное, а она специально не удержалась на ногах, чтобы увеличить популярность. Тем не менее, по словам артистки, она к таким методам пиара не прибегает.