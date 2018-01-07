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Маше Малиновской захотелось сменить имидж в новом году

Сегодня, 10:47

Известная телеблондинка Маша Малиновская сообщила, что с приходом нового года ей захотелось изменить привычный светлый цвет волос. На своей страничке в Instagram Малиновская устроила среди фанатов целый опрос.

Маша Малиновская за всю свою карьеру телеведущей сменила немало различных стрижей и цветов волос. Теперь девушке снова захотелось перемен, так как Маша считает, что блонд уже не подходит под её внутренний мир. В соцсети Малиновская устроила опрос, где попросила посоветовать цвет, в котором бы она могла выглядеть гармонично.

Подписчики с радостью откликнулись на просьбу телеведущей: «Лучше темный цвет волос», «Рыженькая тоже good», «Тебе круто блондинкой, с пеплом!», «Блонд бомба!», «А седой или серебряный?!», «Машунь, блондинка привычнее. Брюнетка остро».


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