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Певица Зара ужаснула подписчиков худобой

Сегодня, 10:29

Известная и популярная певица Зара поделилась новыми снимками в своем Instagram. Звезда ужаснула своих подписчиков невероятной худобой. Поклонники теряются в догадках об истинных причинах такого вида Зары, подозревая болезнь анорексию.

Звезды нередко в микроблогах делятся своей личной жизнью со своими поклонниками. Однако, чаще фанаты переживают за своих кумиров. Не стала исключением и певица Зара, которая поделилась фото в красивом вечернем платье.

Вместо лестных комментариев о своем наряде, звезда получила придирки к фигуре. Неравнодушные подписчики подметили, что артистка очень похудела, даже предполагают наличие анорексии у худой Зары. Комментариев по этому поводу девушка не дала, а просто продолжила выкладывать в сеть фото своей худобы.


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