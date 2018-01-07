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Звезду "Игры престолов" выгнали из бара Нью-Йорка за пьяный дебош

Сегодня, 10:13

Актер Кит Харингтон, всеобщую известность которому принесла роль Джона Сноу в "Игре престолов", ставшим хитом среди зрителей, был выведен из нью-йоркского бара по причине хулиганства в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на слова свидетелей.

По информации, актер, будучи в нетрезвом состоянии, вечером минувшей пятницы посетил бар Barfly. Он изъявил желание сыграть в бильярд, о чем настойчиво начал требовать, стуча кулаками по столу и выхватывая кии из рук других посетителей.
Администрация заведения вежливо попросила актера покинуть бар. Он выполнил их просьбу, но ненадолго. Спустя время, Кит снова вернулся, но на этот раз его уже выводила охрана.
Напомним, что Харингтон стал известным благодаря телесериалу "Игра престолов". Он исполнил одну из главных ролей Джона Сноу, который по сюжету является сыном правителя и проводит борьбу с темными силами на благо человечества.


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