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Анна Седокова показала свою необычную кутью, сделанную в США

Сегодня, 09:57

Анна Седокова, находясь в Лос-Анджелесе, сварила кутью. Певице пришлось искать другие ингредиенты, потому что в США многих продуктов для приготовления просто нет в продаже.

«Мне Алинка говорит - Мама, ну какая тут кутя! А мама заказала три порции риса в room service , купили сухофрукты в американском магазине и chia seeds вместо мака . Нарезали вместе, попросили с лобби мёд. Вот и кутя у океана», - написала Седокова в своём блоге.

Она также акцентировала внимание, что уже не первый раз встречает Рождество не дома, но при этом всегда готовит традиционное блюдо для рождественского стола. Поклонники оценили внешний вид кутьи Седоковой, назвав её необычной. Поступок многодетной матери назвали похвальным, ведь вне зависимости от возраста детей, она им говорит про Иисуса и необходимость хорошего отношения к вере.


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